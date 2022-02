Temporal causa queda de energia, postes e árvore em Campo Mourão

Campo Mourão foi atingido por uma forte chuva acompanhada de muita ventania no final da tarde desta quinta-feira. O temporal causou a queda de uma árvore na rua Harrison José Borges, levando junto dois postes.

Com isso houve queda de energia em algumas áreas da região central da cidade. O vento também danificou a fiação do semáforo localizado na Perimetral Tancredo Neves, esquina com a rua São Paulo.

O Corpo de Bombeiros teve trabalho para desobstruir a rua onde houve a queda da árvore para liberar o trânsito de veículos no local.