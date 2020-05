Temperatura volta a subir no fim de semana; chuva a partir de terça-feira

Após registrar o dia mais frio do ano nesta quinta-feira, com a mínima de 2,9 ºC, Campo Mourão volta a ter temperaturas mais amenas a partir deste fim de semana.

De acordo com o Instituto Simepar, a previsão é que as temperaturas apresentem-se em elevação já a partir de hoje. Para amanhã, a previsão mínima é de 7ºC a 8ºC. No domingo, os termômetros já deverão registrar de 11ºC a 12ºC

Até segunda-feira não há previsão de chuvas. Segundo o Simepar, apenas a partir de terça-feira a região deverá ter ocorrências de chuvas isoladas.