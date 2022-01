Televisores e bicicletas entregues pela Acicam

Em evento que aconteceu na manhã desta terça-feira (25/1), a Associação Comercial e Industrial (Acicam) fez a entrega de cinco televisores de 32 polegadas e de 12 bicicletas sorteados na campanha promocional “Campo Mourão Cidade Natal/2021”. A entrega de prêmios pela entidade empresarial prossegue nesta quarta e quinta-feira.

Estes foram os ganhadores das bicicletas e as empresas onde fizeram as compras premiadas: Jaci Soares Hirama (Supermercado Paraná Max), Elza M. Teixeira (Center Calçados), Diego Eduardo Manoel da Silva (Supermercado Paraná), Victoria Emanuelly Evangelista (Sicredi), André Ricardo Zola (Nacional Materiais Elétricos), Carlos Barbosa Lira (Supermercado Carreira), Marina L. S. Kozan (Supermercado Paraná Max), Diego R. B. Sabaddini (Pomme), Marcos Domingo (Lojas Riolar), Andressa S. Juino (Supermercado Paraná), Victor Hugo Sehroder (Supermercado Paraná Max) e Pedro Fernando (Erlos Bibarato).

Já os ganhadores dos televisores polegadas foram: Rosimeri Ordinia da Silva (Cia Cell Case), Ana Thais Santos (Supermercados Paraná/Atacadista), Bruno da Paz Gonçalves (Baratão Confecções), Ari de Agostinho (Supermercado Paraná) e Maria Aparecida Ceccato (Supermercado Paraná Atacadista).

MOBÍLIAS

Nesta quarta-feira (26/1) será realizada a entrega aos consumidores contemplados com as três mobílias residenciais (quarto, sala, cozinha e lavanderia) sorteadas na tradicional campanha da Acicam: 10 horas – Rosimar Brandão Narcíso (centro); 15 horas – Vanessa Vito (jardim Lar Paraná); 16 horas – Maria Aparecida Ceccato (jardim Lar Paraná). Elas foram sorteadas com compras realizadas no Paraná Supermercados, Elros Ki Barato e Supermercado Carreira, respectivamente.

A entrega do veículo Renault Kwid zero quilômetro para o consumidor Amadeu Sprengoski será na quinta-feira (27/1), às 9h30min, na empresa MG Veículos. Ele foi contemplado com uma compra realizada no Supermercado Condor.

A campanha natalina da Acicam teve o apoio da Coamo Agroindustrial Cooperativa, Unimed Campo Mourão, Sicredi, Sicoob e Cresol.