Tecnologias da informação aliadas à inteligência artificial – Cursos de TI EaD Senac

Já ouviu falar sobre a 4ª Revolução Industrial?? Marcelo José Szewczyk, coordenador e professor de cursos de graduação em Tecnologia da Informação do Senac EAD, apresenta um breve resumo sobre alguns temas que envolvem esta revolução tecnológica:

– Internet das Coisas, ou seja, equipamentos se conectando à rede para serem controlados e gerando dados e recebendo dados da rede: Exemplos: censores conectados, tanto na indústria como nas casas; veículos autônomos; censores para comandos nas cidades; censores na saúde; prédios inteligentes; centros de distribuição automatizados, entre outros. Em resumo, máquinas falando com máquinas;

– Redes sociais e mobilidade: As diversas plataformas de comunicação e interação entre pessoas e grupos, atreladas ao uso do celular, que propicia uma mobilidade e acessibilidade muito maior do que nos tempos de uso somente do computador

– Computação em nuvem: Alto poder de processamento, num custo muito mais acessível e flexível para as empresas e pessoas. Isto potencializa também a Internet das Coisas, pois é onde rodam os sistemas centrais que comandam os equipamentos;

– Redes: a evolução das vias de acesso, viabilizando um acesso mais rápido para as tecnologias citadas acima. Por conta disso, se fala tanto na implementação do 5G, pois será uma via de acesso muito mais rápida que a atual, potencializando ainda mais as tecnologias;

– Sistemas Analíticos e de BigData: tecnologias que viabilizam o processamento e análise do imenso volume de dados gerados pelas diversas tecnologias citadas acima;

– Inteligência Artificial: Podemos chamar de “a cereja do bolo”. Trata-se do uso de algoritmos e códigos que simulam partes das capacidades humanas, procurando aplicar inteligência para os dados gerados pelas tecnologias citadas acima. Ou seja, automatizar o uso delas por meio de lógica mais sofisticada, na qual não somente se procura automatizar, mas sim analisar e tomar decisões.

Se interessa pela área de Tecnologia? Conheça os cursos de Graduação EaD em TI do Senac:

Tecnologia em Banco de Dados – https://www.ead.senac.br/graduacao/banco-de-dados/

Tecnologia em Defesa Cibernética – https://www.ead.senac.br/graduacao/defesa-cibernetica/

Tecnologia em Segurança da Informação – https://www.ead.senac.br/…/seguranca-da-informacao…/

Tecnologia em Sistemas para Internet – https://www.ead.senac.br/…/tecnologia-em-sistemas-para…/

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas – https://www.ead.senac.br/…/analise-e-desenvolvimento…/

Mais informações pelo WhatsApp 44 98456-4525

Inscrição

Para realizar a inscrição no processo seletivo, escolha seu curso, o polo de seu interesse, faça login e selecione uma das possibilidades de ingresso:

Nota do Enem: utilize a nota do Exame Nacional do Ensino Médio e receba a convocação para matrícula em até 24 horas.

Redação on-line: escreva sobre o tema sinalizado no edital e aguarde o retorno em até 72 horas.

Segunda graduação: quem já possui diploma de graduação pode ingressar no primeiro semestre do curso, sem necessidade de passar por uma nova avaliação. A convocação é realizada em até 24 horas.

A matrícula será efetivada após o pagamento da matrícula, que corresponde à primeira parcela do curso.

Mais detalhes, envie um WhatsApp para 44 98456-4525