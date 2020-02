Teatro Municipal de Campo Mourão completa 25 anos

No dia 13 de fevereiro de 1995 era inaugurado o Teatro Municipal de Campo Mourão. A solenidade contou com a presença do presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, do governador Jaime Lerner e do ator Stepan Nercessian.

Durante a segunda visita de um presidente da República à Campo Mourão, FHC fez uma palestra no Colégio Estadual Dom Bosco, lançando o Programa Nacional Toda Criança na Escola e abrindo o ano letivo. Em seguida participou da solenidade de inauguração do Teatro.

“Sem dúvidas, a construção do Teatro Municipal consolidou Campo Mourão como um polo nacional da cultura. Desde a sua inauguração, em 1995, o município entrou no roteiro dos grandes espetáculos e quem ganhou com isso foi à população de Campo Mourão e de toda a região”, destacou o atual deputado federal e na época prefeito de Campo Mourão, Rubens Bueno.