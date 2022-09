Suspensão do Piso Nacional gerou mobilização de profissionais da enfermagem e sindicatos em CM

A decisão de suspensão do Piso Nacional da Enfermagem pelo ministro do Superior Tribunal Federal, Roberto Barroso gerou uma mobilização nessa sexta-feira, 9, na área central de Campo Mourão envolvendo profissionais da categoria e os Sindicatos que representam os trabalhadores.

O Piso Nacional da Enfermagem é uma conquista histórica da categoria, foi aprovado com amplo debate e mobilização junto aos deputados e senadores em Julho deste ano, sendo sancionado pelo Governo Federal em Agosto.

A lei estabeleceu a remuneração de R$ 4.750 para os enfermeiros, 70% desse valor para técnicos de enfermagem, e 50% para auxiliares de enfermagem e parteiras. Porém, no domingo passado, o ministro do STJ Roberto Barroso suspendeu o piso, na véspera do seu primeiro pagamento.

A manifestação em Campo Mourão foi convocada pelo Fórum Nacional e Estadual das entidades representativas da Enfermagem e contou também com a presença do Secretário de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos. Responsáveis pelo movimento não descartam greve.

Os profissionais usaram roupas pretas, levaram faixas e cartazes e discursaram pedindo a aplicação da lei. Henrique discursou no ato e explicou que a prefeitura já incluiu o piso no orçamento de 2023.

Ele lembrou que este ano o município fez a readequação de salários de enfermeiros e auxiliares de enfermagem do regime celetista e no ano passado aumentou de 20 para 40 por cento o valor relativo a insalubridade desses profissionais. Além disso, o vale-alimentação foi estendido a todos os servidores.