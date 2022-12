Sucesso marca Cortejo Natalino

Foi realizado na noite deste domingo (11/12), na avenida Irmãos Pereira, no centro de Campo Mourão, o tradicional Cortejo Natalino, que neste ano teve 14 carros alegóricos e 60 alas, com cerca de 550 participantes. Mesmo com a ameaça de chuva e relâmpagos, o público compareceu em massa e o evento, que faz parte da programação do projeto “Atividades Culturais Campo Mourão – Cidade Natal/2022”, foi muito aplaudido pelas crianças, jovens, adultos e idosos.

As arquibancadas para 1.000 pessoas ficaram lotadas e o percurso percorrido pelos participantes do cortejo ficou tomado pelo público nos dois lados da avenida. Na abertura falou o prefeito de Campo Mourão, Tauillo Tezelli, que foi o idealizador em 2017 do projeto que tornou a cidade referência em comemorações natalinas no interior do Estado.

O cortejo foi aberto por artistas performáticos da Associação Sou Arte e incluiu muitas atrações. Entre elas, artistas em pernas de pau, mini Disney, homenagem a família, mascote do Carneiro no Buraco e as carneiretes, coleção Moranguinho e caixa de presentes, canastilha, roda alemã, trenzinho sonhos de Natal (Apae), personagens animados, branca de neve e os anões, palhaço Coquinho executando manobras em sua mini moto, circo mais, anjos dourados, presépio vivo, estrelas de maio, bonecos de neve, confeiteiras, escola de cozinheiros, escola de duendes, infantaria, carro da natureza e muitas outras atrações. O último carro a desfilar foi com o Papai Noel e a Mamãe Noela.

Entidades locais e da região também participaram do cortejo.

CARREATA

A próxima atração da programação do projeto cultural é a carreata natalina, nesta quarta-feira (14/12), a partir das 19 horas, que vai sair do jardim Araucária, passar pelo centro da cidade e depois percorrerá vias públicas dos jardins Albuquerque, Flora 1, 2 e 3, Paulista, Tropical (com parada estratégica na praça do Japão), Ilha Bela e jardim Lar Paraná.

Entre os dias 19 e 23, na praça da Catedral de São José, será realizada a Mostra Cultural, com apresentações sempre a partir das 20 horas. Serão de duas a três atrações por noite, com shows musicais de estilos variados e dança. Mas a programação inclui outras atrações, como neve artificial e a participação do bom velhinho no Quintal do Noel.

PROJETO

Esta é a quinta edição do projeto “Atividades Culturais Campo Mourão – Cidade Natal”, que é uma realização do Ministério do Turismo/Secretaria Especial da Cultura, através da Lei de Incentivo à Cultura. A execução é da Associação Sou Arte.

Neste ano, o projeto é patrocinado pela Coamo Agroindustrial Cooperativa, Colacril, Copel, Fertipar Fertilizantes, Fomento Paraná, Integrado, Unimed Campo Mourão e o Paraná Supermercado. Tem ainda o apoio do Município de Campo Mourão, do Governo do Estado, da Associação Comercial e Industrial (Acicam) e do Sindicato Empresarial do Comércio Varejista (Sindiempresarial).