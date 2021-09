Studio Live é inaugurado em CM

Foi inaugurada nesta quarta-feira em Campo Mourão, a loja Studio Live, considerada referência na marca de moda fitness e praia do Brasil. Está localizada na Avenida Manoel Mendes de Camargo, 1.293, centro da cidade, com roupas de academia e casuais, moda praia, Plus Size, masculino e infantil em coleções exclusivas.

A empresária Suzana Fiotela Pilon da Silva afirma que a Live está presente em várias cidades do Brasil e nos EUA. “Quando a Live nos propôs esse projeto de ter uma franquia em Campo Mourão, não tivemos dúvida de que seria um sucesso, por ser uma marca muito conhecido no Brasil e nos EUA”, disse Suzana, que já trabalha há oito anos com a Live na Esporte Land.

De acordo com Suzana, a marca se destaca pela qualidade e variedade de opções. “Campo Mourão merece e precisa de um comércio mais atrativo de opções, por isso a expectativa é das melhores, por ser uma marca que vem para atender toda a família. Contamos também com uma equipe bem preparada para oferecer o melhor atendimento”, afirma ela.