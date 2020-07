SPC/Acicam atendeu 8.277 consultas no mês de junho

Foi divulgado nesta sexta-feira (3/7) o relatório de atendimentos prestados pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), ligado a Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam), ao longo do mês de junho. No período foram realizadas 8.277 consultas (93,59 por cento através da internet).

O relatório detalha ainda que em junho aconteceram 585 registros de dívidas vencidas e não quitadas no cadastro do órgão, impondo limitação de acesso a crédito a esses consumidores inadimplentes. Por outro lado, 436 dívidas cadastradas foram regularizadas em junho.

O SPC/Acicam tem 17.742 registros ativos no seu cadastro: 17.209 de CPF (pessoas físicas) e 533 de CNPJ (pessoas jurídicas). Das dívidas cadastradas em junho, 564 foram de pessoas físicas e 21 de pessoas jurídicas. Já das exclusões de dívidas cadastradas, 533 foram de pessoas físicas e 18 de pessoas jurídicas.

O relatório mensal divulgado também detalha o número de consultas atendidas em junho, por modalidade: SPC Mix – 4.873; SPC Mix Mais – 1.295; SPC Mix Plus – 116;

SPC Mix Top – 173; SPC Max – 249; SPC Busca – 26; Concentre – 36; Confira PF+PJ – 89; Cheque Analítica – 236 e SPC Insumo – 1.184. No balcão do SPC/Acicam foram atendidas 436 consultas no mês passado.