Sou Arte contrata carnavalescos do RJ para o Campo Mourão – Cidade Natal

Dois renomados carnavalescos do Rio de Janeiro, que já atuaram nas principais escolas de samba cariocas em desfiles na Sapucaí, encontram-se em Campo Mourão, à convite da Associação Sou Arte (ASA). Além de realizarem visita técnica a companhia artística, a visita também tem por objetivo formalizar parceria para que os dois profissionais atuem na criação de carros alegóricos para o cortejo natalino deste ano pela avenida Irmãos Pereira, dentro do projeto cultural “Atividades Culturais Campo Mourão – Cidade Natal/2023”.

Um dos visitantes é o carnavalesco e cenógrafo Wagner Gonçalves. Ele iniciou sua trajetória artística no carnaval como aderecista da Unidos do Viradouro em 1994, ano em que a agremiação contava com a direção artística de Joãozinho Trinta. Também foi assistente de Paulo Menezes na Mocidade Independente de Padre Miguel, em 2005. Estreou como carnavalesco solo na Renascer de Jacarepaguá, no ano de 2003.

Desde então, recebeu diversos prêmios e alcançou o Grupo Especial do carnaval carioca. Trabalhou na Estação Primeira de Mangueira, onde obteve a terceira colocação no Carnaval de 2011, dividindo a autoria do enredo com Mauro Quintaes. Seu vasto currículo aponta ainda que trabalhou em escolas de samba como a Inocentes de Belford Roxo (em 2007) e também de 2012 a 2015, onde foi responsável pela ascensão da escola ao Grupo Especial.

Também encontra-se em Campo Mourão o diretor de Carnaval e artístico, Jeferson Carlos. Ele começou na Mangueira, como Aderecistas/decoração, posteriormente assumiu a direção de Carnaval (2011 a 2013). Nos anos seguintes passou pelo Salgueiro, Curicica, Caprichosos de Pilares, Grande Rio, Viradouro e Unidos de Padre Miguel. Atualmente é diretor de Carnaval e Harmonia do Império Serrano e Tuiutí.

CORTEJO NATALINO

O cortejo natalino é tradicionalmente uma das atrações que mais reúne público na programação do projeto cultural “Atividades Culturais Campo Mourão – Cidade Natal”, que acontece desde 2017. Trata-se de uma realização do Ministério da Cultura, através da Lei de Incentivo à Cultura, mediante patrocínios captados junto a empresas. A execução é da Associação Sou Arte (ASA) e conta com a parceria da Prefeitura Municipal e da Associação Comercial e Industrial (Acicam)

No ano passado, o cortejo natalino teve a participação de 14 carros alegóricos e 60 alas, com cerca de 550 participantes.