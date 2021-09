Solenidade cívica marcou abertura da Semana da Pátria, em Campo Mourão

Uma solenidade cívica marcou a abertura da Semana da Pátria, nesta quarta-feira (1º), em frente ao Paço Municipal 10 de Outubro, em Campo Mourão. O evento contou com a presença do prefeito Tauillo Tezelli e autoridades municipais, como o juiz Rui Cruz, que representou o Poder Judiciário, a vereadora Nayani Salvadori (Poder Legislativo), comandantes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Tiro de Guerra.

A abertura da comemoração ao aniversário da Independência do Brasil também foi marcada pela presença da fanfarra formada por alunos do colégio cívico-militar Marechal Rondon, além de alunos do Colégio Militar Unicampo. O Hino Nacional Brasileiro foi executado durante o hasteamento das bandeiras por um grupo de professores da Casa da Música Rosemary Albuquerque.

Em seu pronunciamento, o prefeito Tauillo enfatizou a importância de uma nação independente, mas que isso também requer responsabilidades de cada cidadão. “É dever de cada um ajudar a cuidar do espaço onde vive. Essa não é tarefa apenas do poder público. Na gestão do município temos procurado não apenas cuidar da cidade mas conscientizar o cidadão a também ajudar a cuidar”, ressaltou o prefeito, ao citar a “batalha” travada desde o ano passado contra a Covid-19.

A programação da Semana da Pátria prevê ainda nesta quinta e sexta (dias 2 e 3), atos cívicos nas escolas municipais. No dia 7, o município vai divulgar um video institucional. “Não será realizado desfile por conta das medidas de prevenção da Covid-19, apenas a programação envolvendo escolas para marcar essa data cívica”, explicou o coordenador geral, Carlos Alberto Facco.

RECESSO

Na segunda-feira, 6 de setembro (véspera do feriado nacional), não haverá expediente nas repartições públicas municipais, assim como foi adotado pelo Poder Judiciário e governo estadual. Conforme decreto a ser publicado nesta terça-feira (31), apenas os serviços essenciais vão funcionar, inclusive a vacinação contra Covid, caso o município receba doses suficientes do governo estadual.