Sindiscam lança Boletim sobre possíveis Reformas na Previscam

O Sindicato Profissional dos Funcionários e Servidores Públicos Municipais de Campo Mourão (Sindiscam) lançou nesta quarta-feira, 13, um boletim sobre possíveis reforma na Previdência Municipal, a Previscam.

O Documento, com 6 páginas, está sendo distribuído nas redes sociais, sites e grupos de trabalho do Sindicato. O boletim traz em seu conteúdo simulações gerais de uma possível reforma da Previscam para adequar ela a Emenda Constitucional de 103/2019.

A medida já foi adotada em outras cidades, e mesmo hoje não havendo nenhum Projeto de Lei em Discussão na Câmara de Vereadores, a entidade se antecipa e já leva a discussão a seus filiados e filiadas.

A entidade se coloca contra qualquer mudança que aumente o tempo de contribuição e traga medidas que visem diminuir o valor da aposentadoria e os direitos previdenciários da categoria.

Os servidores e servidoras já estão sendo penalizados com o aumento da alíquota que agora está em 14%, e sem reajuste do último ano.

A presidente do Sindicato, Ângela Cristina, afirma que o foco é a conscientização e diálogo com a categoria. “Vamos intensificar o trabalho com os servidores e servidoras. Faremos ações nos locais de trabalho, encontros onlines e diversas reuniões com grupos reduzidos, e vamos focar sempre na união da categoria e na resistência às reformas que retira direitos das servidoras e servidores”, disse a presidente.