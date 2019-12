SinConCam vai representar o Paraná em Pernambuco

Em setembro do próximo ano, o Sindicato dos Contabilistas de Campo Mourão e Região (SinConCam) representará a categoria profissional paranaenses na modalidade de Truco na disputa dos Jogos dos Contabilistas Brasileiros (Jocobrás), que serão realizados em Recife (Pernambuco). O anuncio oficial da classificação para a competição nacional foi feita recentemente pela Federação dos Contabilistas do Paraná (Fecopar).

O credenciamento para participar do Jocobras é resultado direto da atuação da equipe de Truco do SinConCam na disputa dos 27º Jogos dos Contabilistas do Paraná (Jocopar), que aconteceram em outubro último, no litoral do Estado.

A delegação do SinConCam ficou em oitavo lugar na classificação geral da última edição do Jocopar, à frente de Maringá (9º), Curitiba (10º), Litoral (11º), Paranavaí (12º), Umuarama (13º), Guarapuava (14º), União da Vitória (15º) e Londrina (16º). A melhor colocação obtida por Campo Mourão e região na classificação final por modalidade foi na natação sênior, com a conquista do título de vice-campeão. Em três modalidades, a entidade ficou em terceiro lugar: atletismo feminino, sinuca e vôlei trio. Também classificou-se em quarto lugar em outras cinco modalidades: vôlei feminino dupla, atletismo sênior, natação máster, truco e futebol super máster. No atletismo livre ficou em quinto lugar e no atletismo máster em sexto lugar.

A delegação do SinConCam foi integrada por contabilistas de Campo Mourão, Barbosa Ferraz, Fênix, Peabiru e Araruna. Neste ano, 18 modalidades foram disputadas no Jocopar e o SinConCam competiu em 14 modalidades.

Para participar da competição, a entidade contou com o patrocínio da Associação Comercial e Industrial (Acicam), A. J. Rorato, Coamo Agroindustrial Cooperativa, Sindicato Empresária do Comércio (Sindicam), SICREDI, Safeweb e Thomson Reuters.

O Jocopar é uma realização do Instituto Décio Mertz (IDM), em parceria com a Fecopar. A promoção tem o apoio do Conselho Regional de Contabilidade (CRC/PR), Sescap/PR, Thomson Reuters e da Safeweb.

Em 2020, Campo Mourão sediará – pela segunda vez – a disputado do Jocopar.