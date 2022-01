Simepar prevê até 30mm de chuvas nas próximas 48 horas em CM

Campo Mourão registrou 16,8 milímetros de chuva nas últimas 24 horas, o que já trouxe um pouco mais de alívio no campo e também serviu para amenizar a calorão dos últimos dias. A previsão é do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), que prevê novas pancadas de chuva nas próximas horas no município.

Segundo o meteorologista Samuel Braun, a previsão é de 20mm a 30mm de chuvas nas próximas 24 horas. “Os modelos estão colocando muita chuva para hoje, mas não estou acreditando muito. Eu colocaria algo em torno de 20mm a 30mm nas próximas 48 horas”, disse ele.

Apesar da precipitação, de acordo com o instituto, as temperaturas não devem baixar muito neste fim de semana. “Na verdade não esquenta muito, mas frio também não é para fazer. Mínimas perto de 18ºC a 19°C, com máximas na faixa de 23º a 25°C”, salientou.