Sesc promove a 6ª Campanha do Material Escolar em Campo Mourão

O Serviço Social do Comércio (SESC) iniciou a 6ª Campanha do Material Escolar, no dia 22 de janeiro. Até o momento, mais de 500 itens já foram arrecadados e estão sendo separados para distribuição. A campanha deste ano segue até 29 de março.

Os pontos de arrecadação são: Sesc, Senac, Basso Empresarial, Levevida Equipamentos, Piacentini Corretora de Seguros e Tiro de Guerra de Campo Mourão.

Quem tem interesse em ser parceiro da campanha é só entrar em contato pelo WhatsApp (44) 99919-7804, com Rodrigo Parra Basso, técnico de atividades do Sesc Campo Mourão e responsável local pelas campanhas sociais .

“Em 2022, doamos 3,400 itens para 605 crianças de quatro instituições sociais. Em 2023, doamos 4.229 itens para 655 crianças de seis instituições”, disse Basso, lembrando que 2023 as instituições beneficiadas foram: Escola Municipal Castro Alves, Escola Municipal do Campo Caetano Munhoz da Rocha, Escola Municipal do Campo Narciso Simão, Escola Municipal do Campo Manoel da Nobrega, Igreja Capela do Avivamento e Casa Lar Infantil Miriã.

“Foram instituições que demonstraram interesse em receber os materiais para distribuir aos seus alunos ou assistidos. Em 2024 temos como meta distribuir 3.500 itens de material escolar para 700 crianças de cinco instituições sociais, mas é claro que, se conseguirmos maiores números ficaremos satisfeitos em atender mais crianças, como ocorreu no ano passado.”