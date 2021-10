Sesc-PR realiza campanha para arrecadação de brinquedos

A 13ª edição da Campanha do Brinquedo foi iniciada nessa semana pelo Sistema Fecomércio (Sesc e Senac), e Instituto Grpcom. A campanha prossegue até 11 de dezembro, buscando arrecadar brinquedos novos ou usados em bom estado de conservação.

Ao final, as doações serão repassadas a instituições de assistência a crianças em vulnerabilidade sócia, presentes em 35 cidades do Estado.

As doações podem ser entregues nas unidades do Sesc e Senac. A iniciativa conta com a parceria logística do Exército Brasileiro, do Secovi-PR e dos sindicatos empresariais do comércio filiados à Fecomércio, das Câmaras da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócio (CMEG), além de empresas do comércio de bens serviços e turismo.

Mais informações podem ser adquiridas pelo site www.sescpr.com.br/brinquedo ou pelo telefone 0800 643 6346. A Campanha do Brinquedo é realizado em todo o Estado desde o ano de 2009.

Em 2020 a Campanha do Brinquedo arrecadou 143.888 brinquedos, beneficiando 70.516 crianças em todo o Paraná.