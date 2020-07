Senac e Sindicam ofertam curso de e-commerce gratuito

Estão abertas as inscrições para o curso gratuito “E-Commerce – Vendendo no Comércio Eletrônico”, oferecido pelo Senac Paraná, em parceria com o Sindicato Empresarial do Comércio de Campo Mourão e Região (Sindicam). As aulas acontecerão remotamente no período de 3 de agosto a 21 de setembro, nas segundas e quartas-feiras, das 19h30min às 22h30min.

Auxiliar as empresas neste período de pandemia da Covid-19, em que as vendas foram duramente afetadas, é o objetivo principal das duas instituições que estão à frente da realização do treinamento. A intenção é capacitar empresários, gestores e funcionários para essa nova forma de comércio, que encontra-se em franca expansão e deverá continuar em crescimento, mesmo após o fim das restrições impostas pela pandemia.

Foram disponibilizadas 40 vagas e as inscrições devem ser feitas pelo link:

https://www.pr.senac.br/ cursos/?uep=11&tc=202000096. A palavra chave de ativação da inscrição é: SINDICAM. Mais informações pelo telefone (44) 3518-5607 ou pelo Zap (44) 98456-4525.

O curso “E-Commerce: Vendendo no Comércio Eletrônico” tem duração total de 42 horas e faz parte do Programa Senac de Gratuidade (PSG). Para participar é preciso atender aos critérios do programa.

“O Sindicato Empresarial do Comércio de Campo Mourão e Região, preocupado com os efeitos da pandemia de Covid-19 na economia local e regional, sobretudo com os reflexos no comércio, buscou a parceria do Senac para ofertar treinamento sobre E-commerce aos nossos empresários. Trata-se de uma modalidade de vendas importante neste momento e que está em expansão no mundo. Enfim, é uma modalidade de comércio que veio para ficar”, explica Nelson Bizoto, presidente do Sindicam.