Senac/Campo Mourão inicia 4 cursos no próximo dia 21

A unidade do Senac, sediada em Campo Mourão, inicia quatro cursos noturnos, de curta duração, no próximo dia 20. Todos serão ministrados no período noturno (das 19h30min às 22h30min) e as vagas são limitadas. As inscrições podem ser feitas através do site da instituição (www. pr.senac.br) ou diretamente na unidade, de segunda a sexta-feira, das 8 às 21h30min.

“Preparo de Conservas Caseiras” é um dos cursos programados para começar neste dia 20. As aulas serão ministradas ao longo de uma semana (de segunda a sexta-feira) e os participantes vão aprender técnicas de preparo de conservas, compotas e geleias, selecionando adequadamente a matéria-prima e manipulando de forma correta os alimentos. O encerramento será no dia 24.

Algumas das receitas que serão preparadas durante o curso: Picles de verduras, Conserva de pepininho, Conserva de batata bolinha com pimenta biquinha, Tomate cereja confitado, Tomate seco, Conserva de cebola miúda com beterraba, Caponatta

Molho sugo, Molho pesto, Conserva de pepino agridoce, Conserva de pimenta dedo de moça, Conserva de tomate, Compota de casca de limão siciliano e laranja, Compota de manga, Compota de morango, Compota de casca de melancia, Geleia de cachaça,

Geleia de abacaxi, coco e pimenta, Geleia de pimenta, Geleia de laranja, Geleia de mamão maduro e suco de laranja. Serão ensinadas ainda técnicas de higienização, esterilização, envase, pasteurização.

Outro curso que começa no dia 20, no Senac/Campo Mourão, é o de “Excel – Recursos Básicos”, que terá 21 horas de duração. As aulas também serão de segunda a sexta-feira, com encerramento marcado para o dia 3 de fevereiro. Os participantes vão aprender a produzir e utilizar planilhas eletrônicas que auxiliam em cálculos, controles e criação de gráficos.

Este será o conteúdo do curso: Apresentação da tela do Excel, Conceitos de pasta de trabalho, planilhas e células, Movimentação do cursor na planilha, Entrada de dados – células do tipo texto, numérica, fórmulas e data, Manipulação de planilhas – recortar, copiar e colar, Inserção, exclusão e alteração das dimensões de linhas e coluna, Procura e substituição de dados, Desfazer e repetir comandos, Formatação de planilhas – fonte, bordas, números, alinhamentos e padrões, Configuração de página, Funções – matemática, soma, estatísticas – média, máximo, cont.se, cont.num, cont.valores; data: dia, mês, hoje, agora, dia da semana, data; – lógica: se, e, ou; Classificação de dados, Gráficos, Vincular planilhas, Auto filtro e Impressão.

Também no dia 20 começa o curso de Design de Sobrancelhas, que é direcionado a profissionais de beleza e estética. O objetivo é proporcionar ao aluno um aprendizado correto da modelagem de sobrancelhas, por intermédio da simetria facial e de técnicas adequadas para cada modelo de rosto.

O curso terá 15 horas de duração e será ministrado ao longo de uma semana (de segunda a sexta-feira). Do conteúdo do curso faz parte: Assepsia e preparação da pele,

Higiene dos materiais utilizados visando a biossegurança, Formatos de sobrancelhas para cada tipo de rosto e de olhos e técnica de design com o uso de pinças.

No próximo dia 20 será iniciado ainda o curso de Negociação e Excelência em Vendas. Com 15 horas de duração, terá aulas nas segundas, quintas e sextas-feiras. O encerramento será no dia 3 de fevereiro. Os participantes vão aprender a desenvolver técnicas para conduzir adequadamente as vendas e criar um ambiente adequado para uma negociação eficaz. No curso, os alunos terão contato com aspectos da comunicação para melhor diagnosticar as necessidades dos clientes.

Este é o conteúdo do curso: Planejamento e processo da negociação, A comunicação no processo negocial, Estilos de negociador, Estratégias e táticas de negociação, Etapas do processo de negociação – preparação, abertura, exploração, apresentação, clarificação, ação final, controle e avaliação; Como transformar as necessidades em benefícios, Como superar objeções, Estratégias para fechamento na negociação/venda,

Dando continuidade ao trabalho de pós-venda.

O Senac de Campo Mourão está localizado na rua São Josafat, 1.651 – centro. Mais informações sobre os cursos pelo telefone (44) 3518-5600, pelo e mail [email protected] ou pelo WhatsApp (44) 98456-4525.