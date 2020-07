Senac Campo Mourão com matrículas abertas Técnico em Enfermagem

O cenário de pandemia e isolamento social tem causado grandes impactos no mercado de trabalho, tornando as vagas mais escassas. Investir na qualificação profissional será a saída para a inserção no mercado.

O curso Técnico em Enfermagem visa formar profissionais aptos para atender pacientes e grupos sociais na promoção, prevenção e recuperação em todo o ciclo vital.

O mercado de trabalho é amplo, com possibilidades de ingresso em clínicas, ambulatórios, consultórios, unidades de pronto atendimento, escolas e home care.

BENEFÍCIOS

O Senac está ofertando uma série de benefícios para quem pretende investir na qualificação profissional. Quem se inscrever em um Curso Técnico da instituição ganhará dados de internet que irão auxiliar nos estudos e ainda para matrículas pagas até o vencimento é concedido 20% de desconto. Para aqueles que realizarem a matrícula até o dia 11 de julho o Senac oferece 50% de desconto na primeira mensalidade.

Matricule-se AGORA: https://www.pr.senac.br/cursos/index.asp?ehtec=1&uep=11&tc=202000083

Para mais informações envie WhatsApp para 44 98456-4525