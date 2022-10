Senac abre vagas gratuitas para Cursos Técnicos

O Programa Senac de Gratuidade (PSG) está oferecendo 382 vagas gratuitas para os Cursos Técnicos presenciais que iniciam no primeiro semestre de 2023. Há vagas nas áreas de Gastronomia, Saúde, TI, Design, Gestão, Turismo.

Os cursos serão realizados na modalidade presencial em 106 turmas, em 30 unidades no estado. Cada turma terá a oferta de duas vagas através do PSG, que contempla pessoas cuja renda familiar mensal per capita não ultrapasse dois salários-mínimos.

Os candidatos devem ficar atentos aos demais pré-requisitos e às documentações exigidas pelo edital. As inscrições devem ser feitas no site do Senac PR. Após o preenchimento das vagas, haverá uma lista de espera para o caso de haver desistências.

Entre os requisitos, destaque para a idade mínima de acordo com o curso escolhido e estar cursando, no mínimo, o 2º ano do ensino médio.

Cursos Técnicos

Entre as vantagens de um curso técnico está o fato de que o aluno não precisa passar por processos seletivos e, durante a própria formação, ser habitual a contratação na área desejada, com o salário que irá compensar o investimento realizado pelo aluno.

Fazer um curso técnico é a escolha de muitas pessoas que estão à procura de qualificação profissional para a conquista de um emprego.

Além disso, o Senac PR oferece cursos com qualidade aprovada pelo mercado, infraestrutura completa e corpo docente experiente.

Serviço:

382 vagas Programa Senac de Gratuidade (PSG)

Local: Todo o estado

Requisitos: renda familiar mensal per capita não ultrapasse dois salários-mínimos; idade mínima de acordo com o curso escolhido e estar cursando, no mínimo, o 2º ano do ensino médio; apresentar documentação exigida no site.

Inscrição: https://www.pr.senac.br/ principal/