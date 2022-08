Semana da Pátria terá solenidades cívicas dias 1º e 7 de setembro

Uma reunião realizada na manhã desta terça-feira (9), na prefeitura, tratou sobre as solenidades cívicas alusivas à Semana da Pátria em Campo Mourão. Além de representantes do município, participaram polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros, Tiro de Guerra, Desbravadores, Ordem Demolay, Colégio Vicentino Santa Cruz e colégios cívico-militares.

Ficou definido que o ato cívico de abertura será realizado no dia 1º de setembro, às 8 horas, em frente ao Paço Municipal, com a presença de autoridades, corporações militares e colégios que confirmaram presença. No dia 7 (feriado da Independência), no mesmo horário, a solenidade será no pátio do 11º BPM.

Este ano o Brasil comemora 200 anos de Independência, proclamada em 7 de setembro de 1882. Nessa data o país deixou de ser colônia de Portugal.