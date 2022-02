SEMA planta mais 100 mudas em área degradada em parceria com o Rotary

Mais 100 mudas de variadas espécies de árvores foram plantadas na manhã desta sexta-feira (25), numa área degradada às margens da rodovia BR 272, na saída para Farol. O plantio foi realizado numa parceria entre a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Bem Estar Animal e o Rotary Club Gralha Azul.

“Essa área degradada precisa ser recomposta pelo município e temos feitos ações cotidianas com essa finalidade, hoje em parceria com o Rotary”, explica a secretária municipal da SEMA, Shelly Nogueira. Ela lembra que no ano passado foram plantadas no município mais de 10 mil mudas.

O presidente do Rotary Gralha Azul, Roberson Ferreira Bueno, explica que o plantio de árvores faz parte de um projeto da governadoria do Rotary. “São duas árvores por companheiro de clube, incluindo os do Rotary Satélite da Unicampo”, informa. Pelo número de membros, o intuito é plantar 128 mudas.

Pela parceria, a SEMA fornece as mudas produzidas no Horto Municipal e os rotarianos ajudam no plantio. As mudas de árvores do Horto são distribuídas gratuitamente (até três mudas por pessoa). Também no Horto é realizada a compostagem, que é um adubo natural feito com restos de podas trituradas.