Sem a Festa da Solidariedade, Lar dos Velhinhos lança campanha de arrecadação

Única promoção realizada no ano pelo lar dos velhinhos Frederico Ozanan, a Festa da Solidariedade, não acontece em 2020 por conta da pandemia de coronavírus. A Churrascada Beneficente, como também é conhecida, acontece sempre no primeiro domingo de maio.

A diretoria da entidade ainda vai definir um outro tipo de promoção para angariar recursos, já que a festa gera em torno de R$ 130 mil, dinheiro que contribui muito com as despesas do local, que não são poucas.

A presidente do Lar dos Velhinhos, Neusa Terezinha Cavalcante disse que sem a promoção, o lar vai precisar muito do apoio da comunidade.

“Estou preocupada com a situação financeira do lar. Sem a festa, este ano vamos precisar ainda mais da colaboração da comunidade. Temos que pensar em outra forma de arrecadar dinheiro, pois a renda da festa iria nos tirar do sufoco”, afirma. No momento, o asilo atende 32 homens e 23 mulheres.

O QUE DOAR

A diretoria da entidade lançou uma campanha de arrecadação, visando atender às necessidades básicas de seus internos. A maior necessidade no momento é doação de água sanitária, álcool em gel e máscaras. No entanto, outros itens também são necessários.

Você pode ajudar doando: