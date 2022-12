Secretaria de Assuntos da Comunidade atua nas ações e identificação de necessidades dos bairros

Criada no ano passado, a Secretaria Municipal de Assuntos da Comunidade (SEMAC) tem colaborado com a administração municipal na promoção de cursos e na identificação das principais necessidades de famílias que moram nos bairros. Entre 2021 e 2022 foram cerca de 2.100 atendimentos pela equipe.

Segundo a secretária Marley Formentini, graças a parceria com o Sebrae foi possível realizar cursos para lideranças de bairros e mulheres empreendedoras. Junto com o Sesc, além de vários cursos, a SEMAC ajudou na identificação e distribuição de roupas para famílias indicadas pela Assistência Social e associações de moradores. Por ocasião da pandemia, a SEMAC fez o levantamento e cadastrou 142 catadores de recicláveis que atuam na cidade e o município viabilizou recursos para aquisição de 100 carrinhos para coleta.

Em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e UTFPR foi realizado curso de pré-alfabetização de adultos e idosos. “Incentivamos a implantação da feira criativa no Conjunto Fortunato Perdoncini e Jardim América e iniciamos o projeto de hortas suspensas na Vila Guarujá”, informa a secretária.

Outra iniciativa foi o conserto de 37 máquinas de costura industrial da antiga Escola do Trabalho que serão utilizadas para curso de costura nos clubes de mães. O curso de informática básica, com apoio da Unetesc será concluído neste mês de dezembro com entrega dos certificados e o lançamento de novas inscrições para 2023.

A SEMAC está à frente da organização dos clubes de mães, que atualmente atende 180 mulheres nos bairros Mendes, Guarujá,

Centro da Juventude, Igreja Quadrangular (Tropical 1), Cidade Nova e Fortunato Perdoncini, Alto alegre, Piquirivaí, Pio XII, Jardim Paulino,

Santa Lúcia e Km 128. Para 2023 a previsão é abrir clubes de mães no Jardim Modelo/Santa Cruz, Maria Barleta, São Benedito e Vila Urupês.

“Também estamos apoiando o setor de Patrimônio na orientação das famílias beneficiadas pela regularização fundiária do Programa Moradia Legal”, frisa a secretária.