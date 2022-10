Saúde sem telefone e Internet em CM

As unidades da Secretaria de Saúde (UBS, UPA, agendamento, suprimentos, Caps II e AD, PA Lar Paraná, SAE e sede da secretaria), estão com problemas na linha telefônica e internet nesta quinta-feira (27).

Os atendimentos para agendamento de consultas, exames e outros, estão temporariamente indisponíveis. Os técnicos da operadora estão trabalhando para normalização do serviço.