Saúde recebe R$ 2,6 milhões para consultas e exames

A Secretaria Municipal de Saúde de Campo Mourão recebeu do Ministério da Saúde no fim do mês de junho, um total R$ 2,6 milhões, via emendas parlamentares. O dinheiro será utilizado para atender pacientes na fila de consultas especializadas e exames.

Os recursos foram indicados no ano passado ao orçamento da União de 2023 pelos parlamentares Rubens Bueno (R$ 1,9 milhão), Aline Sleutjes (R$ 400 mil) e Sargento Fahur (R$ 300 mil).