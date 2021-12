Saúde e limpeza pública divulgam calendário de trabalho no recesso

A Secretaria Municipal de Saúde divulgou o calendário de atendimento à população no período em que a maioria das repartições municipais estará em férias coletivas. Também a empresa responsável pela limpeza pública encaminhou o calendário das coletas.

Na UPA o atendimento continua sem interrupção. No Pronto Antendimento do Lar Paraná haverá recesso nos dias 24 e 31 de dezembro. No restante dos dias úteis o expediente será mantido das 7 às 23 horas. Já as unidades de saúde, CAPs II e AD, Restaurar, Ambulatório de Saúde Mental e Centro de Especialidades estarão em férias coletivas.

O setor de Odontologia vai manter atendimentos de urgências nos dias 22, 23, 27, 28, 29 e 30, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30. Em caso de necessidade o paciente deve procurar a Secretaria Municipal de Saúde (entrada pelo estacionamento). Nesses mesmos dias também haverá aconselhamento psicológico na UPA.

COLETA

O serviço de limpeza pública também terá horário especial neste fim de ano. As coletas diurna (início às 6h30) e noturna (início às 16 horas) serão realizadas dias 24, 27 e 31 de dezembro e 3 de janeiro.