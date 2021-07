Rotary Gralha Azul vai promover a 2ª edição da Feijoada Apaeana

O Rotary Club Campo Mourão Gralha Azul, vai promover no dia 28 de agosto, a 2ª edição da Feijoada Apaeana, pelo sistema drive thru. A renda do evento será revertida para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Campo Mourão.

Cada convite custa R$ 50,00 e pode ser adquirido com os companheiros rotarianos, nos seguintes telefones: 9 9988-7786 (Roberson); 9 9958-8923 (Aguilar); 9 9849-7777 (Rogério); 9 9969-5777 (Lucilene), ou pelo 9 9974-5646, com Pepinelli.

A entrega dos combos, no dia 28 de agosto, será na Casa da Amizade, das 11h às 14h.