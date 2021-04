Rotary Gralha Azul promove 1ª Galinhada Beneficente drive thru ao CTR

Neste sábado (10), a Comunidade Terapêutica Redenção (CTR) de Campo Mourão, em parceria com o Rotary Club de Campo Mourão Gralha Azul, realizará a 1° Galinhada Beneficente, cuja verba será destinada em prol da entidade e da Fundação Rotária.

O prato será servido dentro de uma caixa que conterá a galinhada acompanhada com salada e batata palha. A retirada será por meio do sistema drive thru, de frente à Casa da Amizade, na Rua Paul Perci Harris, 365 (atrás do Colégio Unidade Polo), das 11h às 14h.

Ainda restam alguns convites que estão sendo comercializados pelos companheiros do RCCM, Gralha Azul, equipes da Maçonaria, CTR e Apae, no valor de R$ 30,00.

Quem estiver no centro, e quiser colaborar, podem adquirir seus convites na loja dos Colchões Ortobom, ao lado da Caixa Econômica Federal.