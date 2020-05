Rotary Gralha Azul doa cadeiras de rodas para a Secretaria de Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde de Campo Mourão recebeu, na manhã desta terça-feira (12), quatro cadeiras de rodas doadas pelo Rotary Club de Campo Mourão Gralha Azul. A entrega foi feita pelo presidente do Rotary, Gerson José Batista e pelo coordenador da campanha de doação de cadeiras de rodas do Rotary, Zacarias Viera Ferreira.

“Agradecemos aos rotarianos por esses equipamentos que serão muito bem utilizados na UPA e Unidades de Saúde. É muito importante poder contar com a contribuição da sociedade nessa área tão essencial que é a Saúde, onde mesmo com investimentos acima do que exige a lei sempre carece de mais recursos”, comenta o secretário municipal e Saúde, Sérgio Henrique dos Santos.