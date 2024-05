Rotary Club de Campo Mourão-Fomento organiza campanha de doações para o RS

O Rotary Club de Campo Mourão-Fomento está convocando a comunidade local para participar de uma campanha de arrecadação de doações em resposta à recente situação de emergência causada pelas chuvas intensas no Rio Grande do Sul.

A ação solidária acontecerá neste fim de semana, com pontos de coleta no Supermercado Bom Dia, na sexta-feira, e no Supermercado Carreira, no sábado.

As doações recebidas serão encaminhadas para as famílias desabrigadas, que foram severamente afetadas pelas inundações. Itens essenciais como alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal, roupas, brinquedos, e até ração para animais de estimação são bem-vindos e farão uma grande diferença na vida daqueles que estão enfrentando momentos de extrema dificuldade.

Para mais informações sobre como participar ou contribuir para esta campanha, entrar em contato com o Rotary Club de Campo Mourão-Fomento através do Instagram www.instagram.com/rotaryfomento/

Sobre o Rotary Club de Campo Mourão-Fomento

O Rotary Club de Campo Mourão-Fomento é parte de uma rede global de voluntários que dedicam seu tempo e recursos para promover a paz, combater doenças, fornecer água limpa, salvar mães e crianças, apoiar a educação e desenvolver comunidades.