Rotary Club Campo Mourão Lago Azul prepara “Peixe ao Molho Chinês”

No próximo dia 26 de março, o Rotary Club de Campo Mourão Lago Azul vai promover mais uma edição do evento “Peixe ao Molho Chinês”. Dessa vez será presencial, na Casa da Amizade e não no Celebra Eventos, como chegou a ser divulgado inicialmente.

Convites a R$ 120,00 estão à venda com os rotarianos do Lago Azul. A promoção terá a renda revertida para a Casa de Apoio aos Doentes de Câncer de Campo Mourão. O almoço com porção de peixe mais buffet livre será servido das 11h30 às 13h30.

Quem não quiser almoçar no local pode retirar o kit e levar para casa. As porções são com tilápia, molho chinês, arroz Shop Suey e salada.

No total serão comercializados 350 convites. A promoção, que já se tornou tradicional no Rotary Lago Azul, conta também com a participação de várias empresas de Campo Mourão como patrocinadoras.