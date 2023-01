Roncador mantém a tradição da Folia de Reis

A Companhia de Santo Reis “A Caminho de Belém”, comandada por Mário Repula está percorrendo o município de Roncador, mantendo uma tradição que tem caráter cultural religioso.

Os foliões iniciam as visitas no dia 24 de dezembro e prosseguem até 6 de janeiro, Dia de Reis ou Dia dos Três Reis Magos. A Bandeira de Reis foi trazida para Roncador há 20 anos e agora fica na comunidade de Santo Antonio.

Este ano, a grande festa será no dia 8 de janeiro, com a chegada da bandeira que será às 9h, quando também haverá Santa Missa, as 10h30, celebrada por três padres. A partir das 12h, será servido o almoço da festa na localidade.

Sobre Folia de Reis

A Folia de Reis, também chamada de Reisado ou Festa de Santos Reis, é uma festa popular e tradicional brasileira. Trata-se de uma das festas folclóricas mais emblemáticas do país.

O Reisado possui um caráter cultural e religioso, e ocorre no período de 24 de dezembro a 6 de janeiro (Dia de Reis ou Dia dos três Reis Magos).

No Brasil, a festa é celebrada em diversas regiões do país. Os estados onde essa tradição está mais presente são: Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo e Goiás.

História da Folia de reis

A origem da Folia de Reis está associada a uma tradição cristã de origem portuguesa e espanhola, que provavelmente foi trazida para o Brasil no século XIX.

A Folia de Reis é celebrada na religião católica com o intuito de comemorar a visita dos três Reis Magos (Gaspar, Melchior – ou Belchior- e Baltazar) ao menino Jesus.

Fonte: Voceeregiao