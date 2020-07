Reunião mensal online da Acicam nesta quarta-feira

Será realizada nesta quarta-feira (22/7), a partir das 18h30min, a reunião mensal ordinária da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam). Uma vez mais, o evento vai acontecer online, através do facebook da entidade (www.facebook.com/acicamcm).

Três assuntos destacam-se na pauta da reunião que será comandada pelo presidente da Acicam, Ben-Hur Berbet. Será apresentado a nova parceria entre a entidade e a Unimed Campo Mourão para a disponibilização do Plano Empresarial Local, que oferece uma série de vantagens aos proprietários e gestores de empresas associadas a Acicam, bem como a funcionários e familiares.

Também será tratado da campanha promocional do Dia dos Pais, que está sendo comercializada pela Acicam e que oferece aos consumidores a maior premiação de todos os tempos para a data especial. O prêmio principal da campanha é inédito em Campo Mourão: um cartão de crédito da Acicam – com limite pré-determinado – para o contemplado e outro para seu pai com um ano de fatura paga pela entidade. Também serão sorteados R$ 3 mil em 10 vale compras e ainda uma cervejeira.

Para viabilizar a participação de empresas de todos os portes, a Acicam oferece quatro opções de kits – a partir de R$ 120,00 – para a campanha promocional do Dia dos Pais. Condições especiais de pagamento são oferecidas as empresas participantes.

Na reunião desta quarta-feira será apresentado ainda o projeto Acicam/Coopercard cartões Co-Branded. Vários outros assuntos de interesse do meio empresarial local serão tratados no encontro que terá ainda a participação de Nobutochi Kimura e Anderson de Almeida (vice-presidente e consultor da Acicam, respectivamente), além de Dalton Ferreira (gerente comercial da Coopercard).