Réu é absolvido pela morte de filho de policial

Julgado nesta quinta-feira pelo assassinato de Matheus Jackowski Monteiro da Silva, 21 anos, ocorrido em 14 de maio de 2019, Ricardo Cordeiro Casarin, foi absolvido em um júri popular.

Os jurados entenderam, por unanimidade, que ele agiu em legitima defesa. A decisão causou revolta nos familiares da vítima que ainda vão decidir se recorrem da decisão.

Monteiro era filho do policial militar Claudio Monteiro, do Batalhão da Patrulha Escolar, em Campo Mourão. Ele foi morto com uma facada no abdômen em um bar, na avenida Irmãos Pereira, entre as ruas Devete de Paula Xavier e a Roberto Brzezinski durante desentendimento com outros rapazes.

Conforme apurou a investigação, Monteiro havia chegado no bar com dois amigos e tomava um chopp, quando iniciou-se uma confusão com outros rapazes.

Ricardo, que era garçom no bar, mas estava de folga no dia, não estava envolvido na confusão, mas teria se armado com uma faca na cozinha do bar para defender os amigos na confusão. Com isso, atacou o filho do policial e um amigo dele, ferindo os dois a facadas. Monteiro não resistiu.

Ele foi levado ao hospital Pronto Socorro, mas não resistiu aos ferimentos. O outro rapaz, com ferimentos moderados, foi encaminhado para a Santa Casa e sobreviveu.