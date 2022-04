Retenção de parte do IR devido para entidades vai até o dia 29

O Sindicato dos Contabilistas de Campo Mourão e Região (SinConCam) alerta os contribuintes do Imposto de Renda que o prazo para destinação de parte do tributo devido para entidades assistenciais locais encerra-se no dia 29 de abril. Realizada há 25 anos no Município, a campanha do Imposto de Renda Solidário tem por meta neste ano arrecadar R$ 1,9 milhão para o Fundo Municipal da Criança e Adolescente e o Fundo Municipal do Idoso.

Dez entidades locais estão credenciadas a receber esses recursos e os organizadores da campanha ressaltam que não há custo extra para o contribuinte que adere a campanha, já que o valor destinado é abatido da quantia a ser paga ou adicionada ao valor a ser restituído. Pode ser destinado 3 por cento do Imposto de Renda para o Fundo Municipal da Criança e Adolescente e mais 3 por cento para o Fundo Municipal do Idoso. Em 2021, a campanha arrecadou mais de R$ 1,4 milhão.

Campo Mourão tem 6.945 pessoas físicas em condições de aderir a campanha e beneficiar entidades assistenciais locais, assegurando que parte do tributo federal permaneça na cidade. Estas são as instituições aptas a receber os recursos, através dos dois fundos municipais: Lar de Idosos São Joaquim e Sant’Ana, Centro de Educação Santa Rita, Casa Lar Infantil Miriã, Apae, Abrigo Masculino A Mão Cooperadora, Lar Dom Bosco, Associação dos Amigos do Autista, Associação Sou Arte e Associação Dojo.com.

As entidades assistenciais enfrentam dificuldades financeiras para manter suas atividades e projetos. Com a pandemia de Covid-19, a situação se agravou ainda mais e os recursos retidos pela campanha Imposto de Renda Solidário passaram a ser essenciais para a manutenção dessas instituições.

O presidente do Sindicam, Idnei Hundsdorfer, esclarece que podem participar da campanha tanto quem tem imposto a pagar quanto quem tem imposto a restituir. Explica ainda que pessoa física deve declarar o recurso por deduções legais, no modelo completo. “É um direito do contribuinte reter parte do Imposto de Renda e destinar para os fundos municipais da Criança e Adolescente e do Idoso. Ao aderir a campanha, o contribuinte ajuda entidades assistenciais locais sem qualquer gasto a mais”, enfatiza Hundsdorfer.