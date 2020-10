Restaurar atendeu pacientes com cadeiras motorizadas

Um total de 28 pacientes que necessitaram de cadeiras de rodas motorizadas foram atendidos a partir do ano passado pelo Restaurar, que é um programa da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Mourão voltado a reabilitação física. O programa também fornece cadeiras de rodas comuns e cadeiras de banho.

“O Restaurar ainda possui uma lista de espera para cadeiras de rodas motorizadas e tetra e estamos no aguardo da entrega pelas empresas contratadas através de licitação pública”, explica o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos. Ele ressalta que além dos serviços prestados aos mourãoenses, o Restaurar realiza consulta médica na área de ortopedia para os demais municípios da região.

“Exclusivamente para os pacientes de Campo Mourão, são repassadas fraldas geriátricas e materiais medico hospitalares, como sondas”, acrescenta o secretário. O programa possui em seu quadro técnico quatro fisioterapeutas, um terapeuta ocupacional, uma fonoaudióloga, uma enfermeira e uma assistente social.

A porta de entrada do Restaurar se inicia com o encaminhamento médico, e em se tratando de bolsas de colostomia, sondas e fraldas é realizado o cadastro (entrevista) com o paciente e no caso específico das fraldas é também realizada a visita domiciliar. No caso de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção, o paciente passa por consulta com ortopedista, após o cadastro é auditado pela Secretaria de Saúde para verificação se o CID apresentado condiz com o bem solicitado (através da tabela SIGTAP/SUS).

Para as cadeiras motorizadas o paciente além de se enquadrar dentro de uma das comorbidades tratadas pela tabela SIGTAP/SUS, deve passar por avaliação médica, do fisioterapeuta e da terapeuta ocupacional que determinará sua condição física e mental para manobrar a cadeira.