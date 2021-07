Restam poucos convites para o Carneiro no Buraco

Quem quiser apreciar o prato típico de Campo Mourão, que será servido no sistema drive thru, no próximo domingo (18), deve se apressar na compra do convite. É que segundo os organizadores, restam pouco mais de 100 unidades à venda.

O valor do convite custa R$ 50,00 (com arroz, salada, pirão e carneiro no buraco). O combo deverá ser retirado no Recanto do Criador (Parque Exposições), das 10h até 14h.

Os pontos de venda são: Pet Shop Mundo Animal (em frente Paraná Supermercado do centro); Club Rosa (esquina Prefeitura Municipal); Anjos Colchões (ao lado da loja Americanas); e na Pomme (em frente loja Riva). Mais informações pelo whatsapp 9 99252268.