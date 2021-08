Representantes de Instituto Kaleo, de Rondônia, na Casa das Fraldas

No final da última semana, a Fundação Casa das Fraldas, de Campo Mourão, recebeu a visita do presidente e vice-presidente do Instituto Kaleo, Edson Modesto de Araújo Júnior e Gustavo Rodrigo Nemeth Santos, respectivamente. Sediada em Ji-Paraná (Rondônia), a instituição não governamental, sem fins lucrativos, atua no fomento ao desenvolvimento humano.

Os visitantes foram recebidos por Roberto Leitner e Salete Doneda, presidente e secretária da Fundação Casa das Fraldas São José, respectivamente. Após receberem informações sobre o funcionamento da Casa das Fraldas, forma de manutenção, público atendido, atuação de voluntários na confecção das fraldas, alcance social, origem do projeto e propagação da ação pelo país, os dirigentes do Instituo Kaleo percorreram as instalações da instituição mourãoense.

O Instituto Kaleo promove o voluntariado e o empreendedorismo social nos

diversos contextos culturais e sociais. As ações realizadas se dividem basicamente nas áreas de Saúde, Educação e Segurança Alimentar.