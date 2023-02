Representantes de Campo Mourão e da região na nova diretoria da Faciap

Nesta semana, em evento realizado no Castelo do Batel, em Curitiba, foi empossada a diretoria da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná (Faciap) para a gestão 2023-2024. Fernando Moraes (de Londrina) foi reconduzido para mais um mandato na presidência da entidade e a nova diretoria é integrada por representantes de Campo Mourão e região: os presidentes Ben-Hur Berbet (da Acicam) e Anderson Francaro (da Cacercopar).

A eleição da nova Diretoria Executiva da Faciap, composta pelo Conselho de Administração e o Conselho Superior, foi eleita durante assembleia geral ocorrida no Encontro Empresarial Paranaense, em Foz do Iguaçu, no final do ano passado. Mais de 350 convidados participaram da posse. O evento reuniu líderes empresariais, representantes das Coordenadorias e Associações Comerciais, parceiros institucionais, colaboradores e autoridades políticas como o vice-governador Darci Piana, o senador Sérgio Moro; o vice-prefeito de Curitiba Eduardo Pimentel, o prefeito de Londrina, Marcelo Belinati e a prefeita de Ponta Grossa, Elizabeth Silveira Schimidt.

PRONUNCIAMENTO

Fernando Moraes ressaltou em seu discurso a importância da entidade atuar ao lado das Associações Comerciais, promovendo o desenvolvimento e o fortalecimento da classe empresarial do Paraná por meio do associativismo, além de lutar pelos anseios dos empresários junto aos governos estadual e federal.

O líder empresarial também destacou que é preciso acompanhar mais de perto as pautas da Assembleia Legislativa e do Congresso Nacional. “Precisamos urgente da aprovação das reformas tributárias e administrativas que atendam aos interesses da classe empresarial e da população”, disse Fernando, ao destacar que os empresários devem cobrar dos representantes eleitos para que se atentem mais às necessidades do setor produtivo. “Precisamos de reformas que simplifiquem a vida do brasileiro e medidas que enxuguem a máquina pública”, disse.