“Rei das maquetes” doa maquete para o Museu de Campo Mourão

No mês que completou 45 anos de fundação, o Museu Municipal Deolindo Mendes Pereira de Campo Mourão ganhou um presente especial. Trata-se de uma maquete do prédio com detalhes da época de sua construção e na atualidade. A maquete foi doada por Adhemir Fogassa, considerado o rei das maquetes no Brasil.

Nascido em Campo Mourão, Adhemir Fogassa doou no ano de 2003, um conjunto de maquetes para o Museu Municipal. Nelas reproduziu as primeiras edificações em madeira da cidade que são umas das grandes atrações para o público que visita a instituição. A maquete dada de presente ao Museu está exposta na sala principal do prédio.

Ao longo de 40 anos de profissão, produziu mais de 8 mil maquetes e fez delas peças verdadeiras obras de arte que o consagram como o maior maquetista do mundo. Fogassa foi designado por membros do Comitê Olímpico Brasileiro para compor um modelo das possíveis instalações do evento no Brasil.

Graças à montagem de uma maquete executada dentro dos seus padrões artísticos, o trabalho externou com criatividade o perfil do Brasil, colaborando com a preferência e a escolha do Rio de Janeiro como sede olímpica.