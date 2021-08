Região recebe mais 8.458 doses de vacinas contra Covid-19

A 11ª Regional de Saúde de Campo Mourão recebeu mais uma remessa de vacinas para continuar a imunização da população geral com a primeira dose contra a covid-19. No total são mais 8.458 doses, das quais 1.969 ficam na secretaria de Saúde de Campo Mourão, e o restante será distribuída para os demais municípios da região da Comcam.

De acordo com o chefe da 11ª Regional de Saúde, Eurivelton Wagner Siqueira, a entrega acontece já nesta segunda-feira (2). São 470 doses da AstraZeneca, 5118 da Pfizer/BioNTech e 2.870 da CoronaVac (Butantan/Sinovac).

”Com mais essa remessa podemos dar continuidade com a vacinação para a população geral acima de 18 anos com primeira dose”, disse Eurivelton.

Em Campo Mourão, a secretaria de Saúde informou que estará aplicando na tarde de hoje, a segunda dose da Aztrazeneca em pessoas com síndrome de down, que receberam a primeira dose em 10 de maio, na Apae.

Também serão imunizadas hoje na Apae, pessoas com deficiência permanente com 18 anos ou mais. A imunização será no período da tarde, das 13h30 às 16h. É obrigatória a apresentação da carteirinha de vacinação e demais documentos pessoais.