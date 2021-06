Região recebe mais 5.878 doses de vacinas contra a covid-19; 1.752 são para C. Mourão

A 11ª Regional de Saúde de Campo Mourão recebeu mais 5.878 doses de vacinas contra a covid-19. A distribuição aos municípios da Comcam acontece ainda nesta segunda-feira. Desse total, 1.752 doses são destinadas para Campo Mourão e o restante para os municípios da região.

Trata-se da 25ª remessa de vacinas. O chefe da 11ª Regional de Saúde, Eurivelton Wagner Siqueira disse que essa nova remessa é composta de 4.128 doses da Pfizer e 1.750 da Coronavac.

“Essa remessa chega para continuarmos imunizando os grupos prioritários e a população em geral. Nesse momento estamos vacinando os trabalhadores do ensino superior, da educação, assistência social, gestantes e puérperas, com e sem comorbidades. Ou seja, agora a vacina foi expandida para todas as gestantes. Também será imunizada a população geral de 40 a 59 anos”, disse Siqueira.