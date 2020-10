Público limitado na reunião da Acicam nesta quarta-feira

Acontece nesta quarta-feira (28/10), a partir das 18h30min, a reunião mensal da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam). O encontro será realizado com a presença de público (mas em número limitado, em razão da pandemia de Covid-19) e terá transmissão através do facebook da Acicam. Aqueles que desejam se fazer presentes a reunião devem inscrever na secretaria da entidade e as vagas são limitadas.

Da pauta para o encontro consta a participação dos três candidatos a prefeito de Campo Mourão – Nivalda Sguissardi Roy (PT), Rodrigo Salvadori (PP) e Tauillo Tezelli (Cidadania) – para a apresentação de seus planos de governo para a gestão 2021-2024.

Cada candidato terá um tempo determinado para expor suas propostas e não haverá debate. A participação dos candidatos a prefeito de Campo Mourão na reunião da Acicam que antecede a eleição municipal já é uma tradição e a iniciativa tem o objetivo de propiciar espaço para que os postulantes a chefia do executivo apresentem seus planos e metas diretamente ao empresariado local e a comunidade.

CIDADE NATAL

Outra convidada especial para a reunião é a diretora da Associação Sou Arte, Edilaine Maria de Castro, que fará o lançamento do projeto Campo Mourão – Cidade Natal/2020. Além de enumerar algumas das atrações da programação preparada para este ano, deverá anunciar as empresas que aderiram ao projeto através da Lei Federal de Incentivo a Cultura.

Devido a pandemia de Covid-19, a programação do próximo Natal em Campo Mourão passará por grandes mudanças para se adequar as recomendações dos órgãos de saúde.