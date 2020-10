Projeto de doação de produtos de limpeza da UTFPR pode acabar por falta de espaço definitivo

Desde de abril um grupo de professores, estudantes de graduação e colaboradores externos a UTFPR vem desenvolvendo um projeto de fabricação e doação de diversos produtos de limpeza em parceria com os municípios de Campo Mourão, Quarto Centenário, Rancho Alegre d’Oeste e Roncador. No entanto, por falta de espaço físico definitivo, o projeto poder acabar em novembro.

Segundo o professor Adriano Lopes Romero, um dos coordenadores do projeto, até o momento foram doados cerca de 32 mil de produtos de limpeza (sabão líquido, desinfetante, álcool glicerinado 80%, água sanitária e sabonete líquido) para famílias em situação de vulnerabilidade social e Sistema Único de Saúde dos municípios parceiros.

Até o momento foram doados, por exemplo, para o Hospital Casa Santa, Unidades Básicas de Saúde e Unidade de Pronto Atendimento de Campo Mourão 600 litros de desinfetante, 1.150 litros de água sanitária, 1.025 litros de álcool glicerinado 80% e 400 litros de sabonete líquido. Em Campo Mourão, as doações são feitas também para instituições sociais, tais como Lar Miriã, Lar Dom Bosco, Lar dos Velhinhos, APAE, CEDUS, Casa de Passagem São Bento José Labre e Instituto Esperança.

Segundo o professor Adriano, os quantitativos de doações previstos nos projetos que receberam recursos financeiros da UTFPR e do Ministério da Educação serão atendidos ainda nesse mês de outubro. Apesar de haver insumos que possibilitariam a produção de produtos de limpeza por alguns meses, o espaço físico utilizado de forma provisória na UTFPR não atende o volume de produção que o projeto tem capacidade de fabricar.

O grupo está buscando entre os municípios parceiros uma alternativa para a continuidade do projeto, que envolve ter um espaço definitivo na cidade de Campo Mourão ou nas outras cidades parceiras do projeto. Mas ainda sem solução, o grupo prevê o término do projeto no início do mês de novembro.

O projeto “UTFPR – câmpus Campo Mourão e municípios unidos no combate à disseminação da COVID-19”, financiado pela UTFPR e MEC, é coordenado pelos professores Rafaelle Bonzanini Romero, Adriano Lopes Romero e Stephani Caroline Beneti da UTFPR.

A operacionalização do projeto é realizada com o apoio de estudantes de graduação e de colaboradores externos (Stenio Cristaldo Heck e Leila Isabel da Silva). Recentemente o projeto recebeu menção honrosa no I Congresso Nacional de Inovação e Popularização da Ciência, evento promovido pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que teve por objetivo discutir os desafios e perspectivas durante a COVID-19 no âmbito do ensino, pesquisa e extensão.