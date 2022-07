Projeto “Concretize” vai qualificar adolescentes atendidos pela Assistência Social

Um grupo de 100 adolescentes com idades entre 15 a 18 anos atendidos pela Secretaria da Assistência Social do município foram selecionados para participarem do projeto Concretize, lançado nesta quinta-feira (30) em audiência pública. O projeto tem a parceria do Senac, Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico e Ministério Público do Trabalho.

A proposta do Projeto é identificar e preparar os jovens que se encontram em situação de violação de direitos, trabalho infantil, cumprimento de medidas socio-educativas e em situação de vulnerabilidades sociais. O lançamento do projeto contou com a presença da secretária municipal de Assistência Social, Márcia Calderan, do procurador do Ministério Público do Trabalho, Fábio Passari, do representante do Senac, Matheus Mamede, do presidente do Codecam, Fernando Mizote, da presidente do Conselho Tutelar, Marisa Palma e os vereadores Bina Teixeira e Escrivão Parma.

A secretária Márcia Calderan explica que na primeira fase os 100 jovens e adolescentes encaminhados pelo CRAS, CREAS e CIP farão um curso onde será aplicada a metodologia do Mobiliza, uma preparação dos jovens através do desenvolvimento de suas habilidades e competências. Dos 100, serão selecionados 40 para um curso de qualificação no Senac “Scratch: Uma Jornada Tecnologica”, onde receberão lanche, vale transporte e bolsa auxílio no valor de R$ 250,00. No final do curso, 20 serão encaminhados para processo seletivo de Aprendiz Tech, para empresas de tecnologia.

“O projeto é bastante inovador porque vai trabalhar tanto a questão técnica quanto pessoal dos jovens e adolescentes, entendendo que muitos não permanecem no mercado de trabalho não por incapacidade técnica, mas muitas vezes por questões pessoais que precisam ser trabalhadas”, complementa a secretária.