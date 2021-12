Programação natalina será aberta nesta sexta com carreata do Papai Noel

Será aberta nesta sexta-feira (10), a partir das 20 horas, a programação natalina em Campo Mourão, com uma carreata levando o Papai Noel pelas principais avenidas da área central. À frente da organização está a Fundação Cultural, com apoio de outras secretarias e em parceria com Associação Comercial e Industrial (Acicam).

“Para que não haja aglomeração a carreata não vai ter ponto de parada, pois ainda está em vigor o decreto que proíbe eventos em locais abertos onde não seja possível controlar o acesso das pessoas”, explica o secretário municipal de Cultura, Roberto Cardoso.

As praças São José e Getúlio Vargas foram decoradas com motivação natalina, com iluminação com mangueiras de led nas árvores, no chafariz e no coreto. Até dia 24 de dezembro, haverá algumas apresentações artísticas no coreto.

“Por conta da pandemia não foi possível realizar o evento natalino como nos anos anteriores, por isso adaptamos conforme as condições financeiras e de tempo”, esclarece o secretário. Ele lembra que a Acicam também terá uma programação nesse período em que o comércio atenderá à noite, inclusive com presença do Papai Noel.

REVÉILLON

O secretário já adianta que na virada do ano (réveillon) não haverá nenhum evento na área central. “As pessoas poderão circular pelas praças, que continuarão com a decoração natalina até dia 6 de janeiro”, complementa.