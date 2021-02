Programa Bolsa de Estudos Senac/PR abre 30 vagas gratuitas para Iretama

O Senac Campo Mourão, em parceria com o município de Iretama, oferta 30 vagas para o curso gratuito de Qualidade no Atendimento ao Cliente.

Os interessados podem se inscrever no Processo Seletivo através do link: https://www.pr.senac.br/cursos/?uep=11&tc=202100019.

As inscrições vão até 9 de fevereiro e o curso terá 40 horas, com aulas remotas, a partir de 19 de fevereiro, com encerramento em 9 de março, sempre de segunda a sexta-feira, das 14h as 17h. O objetivo é conhecer conceitos e estratégias que possibilitem atender o cliente com qualidade.

DESCRIÇÃO DO CURSO

O atendimento faz toda a diferença nas empresas, sendo um dos fatores competitivos e fundamentais para se destacar no mercado. Por isto os profissionais desta área precisam estar qualificados e preparados para atender o cliente com excelência.

Saber como tratar e conquistar os clientes, aprender a se comunicar com eficiência, utilizar vocabulário adequado, etc. são essenciais para se dar bem neste setor. O Senac vai emitir certificação de 40h.

QUEM PODE FAZER O CURSO

* Ter acesso a internet.

* Idade mínima: 16 anos (não tem limite de idade máxima)

* Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

* Renda por pessoa da família (inferior a 2 salários mínimos)

* Documentos exigidos: RG, CPF e Comprovante de Endereço

DÚVIDAS PELO WHATSAPP: 44 98456-4525