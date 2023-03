Profissionais da rede de atendimento à criança e ao adolescente participam de capacitação sobre Escuta Especializada

Escuta Especializada de Crianças e Adolescentes vítimas ou testemunhas de violência é o tema da capacitação iniciada na manhã desta quarta-feira (8), no auditório da Comcam. O curso é promovido pelo município de Campo Mourão, por meio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e do Comitê da Rede de Cuidado e Proteção Social, com apoio da Secretaria de Assistência Social.

O evento, que prossegue até dia 10 de março, reúne profissionais atuantes nos órgãos governamentais e nas organizações da sociedade civil, que executam as políticas públicas de Assistência Social, Saúde, Educação, Segurança Pública e Conselho Tutelar. O investimento na formação é custeado pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA).

O objetivo da capacitação é qualificar os profissionais para realizar a escuta especializada, bem como fornecer subsídios para o acolhimento cuidadoso e protetivo diante de situações da revelação espontânea, prevenindo a revitimização e violência contra crianças e adolescentes. “É um tema bastante delicado e por isso a necessidade constante de qualificação dos nossos profissionais”, observa a diretora da Secretaria Municipal de Assistência Social, Tania Mara da Silva.