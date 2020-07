Profissionais afetados por pandemia recebem cestas básicas

Nesta semana o município de Campo Mourão repassou cestas básicas arrecadadas por meio do Provopar e Rotary a profissionais diretamente afetados pela pandemia de Coronavírus. Receberam as cestas seguranças, garçons, trabalhadores do transporte escolar com Vans, eventos e artistas circenses.

Com as cestas básicas também foram entregues produtos de limpeza com sabão líquido doado pelo campus da UTFPR. “Agradecemos o envolvimento da comunidade mourãoense que fez as doações na campanha do Provopar e também a grande parceria que tivemos com o Rotary”, ressaltou o coordenador do Centro da Juventude, Wellington Souza. O CEJU foi o ponto de recebimento das doações.

“Muito importante pra gente essa doação nesse momento difícil, quando tivemos todos os eventos cancelados. Em nome de todos os artistas, queremos agradecer essa contribuição do município de Campo Mourão por meio do Provopar e de toda a comunidade”, disse a artista da Associação Sou Arte, Raquel Cruz.